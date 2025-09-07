С тарите хитове на рапъра Криско събраха рекорден брой фенове в зала „Колодрум“ в Пловдив.

7000 души припяваха с габровеца песни от ерата на „Министърът на веселието“.

Най-трогателен обаче е фактът, че Криско изкара на сцената половинката си Цвети и двете им деца.

„Пловдив, думите не могат да опишат емоцията, която изживяхме снощи. “Старият Криско” в Зала Колодрум с рекорден брой хора за най-голямата спортна зала в града - 7000! Бях със семейството си, защото концертите “Старият Криско” са най-личното преживяване между мен и вас. Историческа вечер, която ще остане завинаги в сърцето ми! Специални благодарности на целия екип от над 150 човека, които стоят зад огромната организация на събитията “Старият Криско”. И поклон пред всички 7000 души, с които бяхме едно цяло“, написа в Инстаграм той.