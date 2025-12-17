Ф олкзвездата Емилия се пусна по каубойско дупе на едно от последните си участия, а видеоклипове от него станаха хит в социалните мрежи, видя „Телеграф“.

Певицата е облечена в ефектен тоалет, който разкрива загадъчно прелестите й, а при обръщането й феновете могат да видят, че и задните й части са в перфектна форма.

Клип

Най-запалените й почитатели обаче разпознаха дрехите и коментираха, че с тях е снимала видеоклипа на „В София дойде“ в дует с гръцкия изпълнител Аристос Константиноу. В комбинация с каубойската шапка, визията изглежда ефектно освежена.

График

От графика на Емилия за декември става ясно, че тя ще изнесе 27 рецитала за 30 дни. „На Нова година имам 4 участия във Велинград, а на Коледа – две в Гоце Делчев и едно в София. За Рождество имам и готов тоалет. Но само на Бъдни вечер ще бъда със семейството си“, издаде пред „Телеграф“ самата тя. За празниците любимката подари на почитателите си коледна тв версия на хита „Вземах, давах“, а тези дни предстои да пусне още една – на стара песен, която никога не е била снимана досега. И в двете тя е отново руса, издаде само звездата. Тя готви паралелно няколко нови проекта, а първият от тях ще излезе още в началото на следващата година.