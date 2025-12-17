П роцедурни хватки и игра на нерви между партиите в НС относно бюджета за 2026 г. Удъжилителният закон за бюджета по план бе точка първа в седмичната програма на депутатите. Шефката на НС Рая Назарян обаче направи предложение в дневния ред да се направи промяна и като точка първа и втора да се вкарат за разглеждане редовните бюджети - на НЗОК и държавния. Тя уточни, че темата е била обсъждана и на Председателски съвет. Така двата бюджета бяха вкарани в зала със 124 гласа "за" от ГЕРБ, "ДПС- Ново начало", БСП, ИТН, част от независимите. Гласовете "против" бяха 90, а "въздържал се" - 9.

В резултат последва реакция на ПП-ДБ. Асен Василев обяви, че сме свидетели на "най-наглото гласуване в този парламент", а за четвърти път управляващите се опита да прокарат "крадливия бюджет". Затова той призова за нови протести утре от 18.00 часа пред НС. Целта - да не се позволи на партиите от мнозинството "финално да откраднат 20 млрд. лева дългове, които са заложени в този бюджет". Василев дори определи партиите от управляващата коалиция за "идиоти". "Важно е да кажем, че уредникът на Музея на социалистическите бюджети току-що реши България да приеме стария крадлив бюджет. Става дума на милиарди, които трябва да бъдат харчени по време на кампанията, за да се купят гласове", коментира и Ивайло Мирчев от ПП-ДБ.

Според лидера на "Възраждане" Костадин Костадинов ставаме свидетели на абсурдна ситуация. Той напомни, че кабинетът е подал оставка именно заради бюджета, а неговата втори вариант е "фризирана версия на първия". Костадинов обясни, че те са против да се гласува редовния бюджет, но и не искат да се разглежда и удължителния. "Възраждане" предпочитат в НС да се гледа изцяло нов бюджет, но без заложени в него дългове.

Малко по-късно от ГЕРБ и ИТН обявиха, че са направили "парламентарен тест", за да покажат "лицемерието" на ПП-ДБ. Именно затова са подкрепили предложението на БСП редовните бюджети да влязат в зала. Въпреки това и Деница Сачева от ГЕРБ, и Тошко Йорданов от ИТН разясниха, че ще гласуват само и единствено за удължителния бюджет. "Искахме да покажем какво е истинското лице на колегите от ПП-ДБ. Нашите парламентарни групи не бягат от отговорност ,а искат да покажат едно лицемерие, което е представяно като морален облик", мотивира се Сачева. Тя увери, че удължителният закон ще бъде приет на две четения още днес. Въпреки това Сачева предупреди, че от 1 януари няма да получат увеличение на заплатите учители и лекари, над 400 000 семейства няма да могат да вземат навреме детските си добавки, защото няма да има достатъчно приходи. Отделно от това над 100 000 лични асистенти на хора с увреждания също ще имат забавяне на своите плащания. "Над 750 000 хора с увреждания са хвърлени в едно положение, при което трябва да се притесняват какво ще стане с техните пари. Всякакви обяснения, че тези пари ще се начисляват и някога във времето ще им бъдат дадени, едва ли е достатъчно", каза Сачева.

"Тези хора не могат да дойдат на площада – нито тази вечер, нито утре вечер, нито до края на седмицата, но сме длъжни да чуваме и техния глас. Ние сме длъжни, като отговорни народни представители да чуем гласа на всички граждани, включително и тези, които мълчат и не могат да дойдат да потанцуват.", добави тя. Сачева заяви, че на Председателски съвет са призовали останалите партии да се работи отговорно и по теми от обществен интерес, както и да се търсят начини на деескалация и отговорно политическо поведение. "Не виждаме такова от ПП-ДБ и по конкретно от Асен Василев, който продължава със своите хулигански прояви и с опитите да заплашва, да изнудва народните представители и да приватизира протести. Бюджетът на България е почти 70 % заплати, социални и здравни плащания. Ако някой краде от бюджета на България, това е Асен Василев, който краде спокойствието на българските граждани", смята тя.

На свой ред Тошко Йорданов изтъкна, че едва след оставката на кабинета, започнали да се задават въпроси какво ще се случи след Нова година и то без редовен бюджет. "Затова гласувахме „за“ предложението на БСП, за да видите на кой не му пука за хората, за учителите, за лекарите, за пенсионери и как отново ПП-ДБ скочиха и направиха забавна сценка. Сега никой от ПП-ДБ не може да каже, че не носи отговорност. Защото в този бюджет имаше механизми за плавно преминаване на страната при въвеждането на еврото и да няма сътресения. Сега никой не може да гарантира, че няма да се случат. Ако се случи нещо такова, отговорността е на ПП-ДБ и на хората, които създадоха този хаос – Асен Василев, Ивайло Мирчев, Божидар Божанов и Румен Радев. Всеки след 1 януари, които се почувства ощетен, да задава въпросите на тези хора", каза Тошко Йорданов.

По-късно депутатите прегласуваха предложението и отхвърлиха идеята в зала да се гледат бюджетите на НЗОК и държавния. Това стана със 14 гласа "за", 97 "против" и 77 "въздържал се".

Това обаче предизвика реакция от страна на БСП. Според зам.-шефа на НС Драгомир Стойнев обяви от трибуната, че така политическата криза ще бъде пренесена върху хората. И предупреди депутатите, че са готови да приемат удължителен закон за 3 месеца при положение, че не е сигурно дали ще има нов кабинет след това. "Учители, лекари и социално слаби няма да бъдат защитени. Всичко, за което се борихме - вдигането на майчинските за втората година, също няма да се получи. Нека да си приемем този бюджет, който бе съгласуван. Нека държавата да функционира нормално", поясни Стойнев. Той добави, че иначе ще се харчи само това, което ще се събере, а през първите 1-2 месеца на годната се събира по-малко. "Поставяме под риск цели системи. Нека има нови протести, но са важни хората. Не знам какво се уплашиха", смята той. По думите му с удължителния закон ще се направи пореден хаос.

ПП-ДБ на свой ред заявиха, че не се отказват от протестите. "Очевидно се уплашиха от протеста, който свикахме и веднага управляващата коалиция на Пеевски, на уредника на музея на социалистическите бюджети гласува в обратната посока", каза Ивайло Мирчев от ПП-ДБ. "Опитват се да не върнат машините за гласуване, опитват се да саботират свалянето на охраната на Пеевски", продължи той. Според Асен Василев хората искат "махането на Борисов и на Пеевски от българската политическа система". "Тези хора 3 дни като няма протести се самозабравиха, и се опитаха пак да вкарат крадливия бюджет. Като казахме, че ще има бюджет се изплашиха", каза той.

Така едва след 12.00 ч. на обяд депутатите се захванаха реално с работа. Но вместо с удължителния закон, те ще изслушат енергийния министър Жечо Станков за строителството на 7 и 8 блок на АЕЦ "Козлодуй".

Тихомира Михайлова