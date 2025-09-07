С едмицата започна с международна интрига, след като стана ясно, че по време на полета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен до Пловдив е било регистрирано заглушаване на GPS сигнала.

Премиерът Росен Желязков официално отрече версията за хибридна атака, но в Брюксел се обсъжда възможна руска намеса.

Случаят бе разкрит от кореспондент на "Financial Times", който пътувал на борда на самолета заедно с Урсула фон дер Лайен при кацането в Пловдив. По негови думи пилотът бил принуден да кацне без активен GPS сигнал. Журналистът разказа, че е използвана навигация по хартиени карти – информация, която впоследствие се установи, че е неточна.

Говорител на Европейската комисия все пак потвърди, че е имало заглушаване на сигнала, и допълни, че от българските власти в Брюксел е постъпила информация за потенциална руска намеса.

Шон Фицпатрик е опитен пилот, който е летял в района ден след полета на Фон дер Лайен.

„Знаем, че това летище се намира на ръба на зона с известни GPS смущения. Затова предварително блокираме GPS сигнала на самолета, за да не получаваме объркващи данни в навигационната система. Продължаваме да летим нормално“, обясни той.

Според Фицпатрик такива зони на смущения се простират по целия Черноморския регион.

„В случая с фон дер Лайен става въпрос за „GPS jamming”, когато се получават смущения. По-опасна форма е „GPS spoofing“, при която се подават фалшиви сигнали за местоположение”, категоричен е експертът.

