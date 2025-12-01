„Ако щете вярвайте, но учех в много добро училище. Имаше и часове по испански, но не ги посещавах. Казвах си: „За какво му е това на един рошав келеш от гетото на Ливърпул?“.

В Билбао вече е късно вечерта. На масата пред Сами Лий има чаша вино, а той отново се усмихва. Това беше една емоционална вечер и дълга нощ с много смях, малко сълзи, разговори за Ливърпул и живота след това. „За мен времето като треньор е дори по-важно от това, когато играех“, казва бившият помощник-треньор на Англия. „И това започна тук”.

Испания

Така че нека отидем до Осасуна. Беше 1986-а и той беше напуснал Ливърпул - клуба, който подкрепяше и за който игра 10 години. Клубът, с който спечели всичко. Беше се загубил, когато Майкъл Робинсън предложи да се присъедини към него в отбора от Памплона. Видял емисарите на клуба, Лий получил проблясък.

„Можеш да усетиш хората, добрите хора. Усещането е различно, даже миризмата им е различна. В онзи случай всичко беше точно – като по учебник”, казва той. „Майкъл винаги ме подкрепяше. Беше до мен, когато не се справях добре и залитах. Той ми помогна да отида в КПР, но там не успях. Проблемът беше в мен, защото бях напуснал Ливърпул и в дълбока дупка. Майкъл не беше просто колега, а приятел, той беше семейство - верен, лоялен до самия край. До 1986 г. пътят ми беше предначертан. Той ми показа нов път, когато дойде да ме измъкне. Да отида в Испания с него беше най-доброто нещо, което можеше да ми се случи след Ливърпул“.

Екипи

Първият мач на Лий на „Анфийлд“ беше като фен срещу Аякс през 1966 г. Последният му мач като играч е 30 години по-късно. Присъединява се към клуба на 17, но четири години се бори за титулярно място. Но както сам казва, „Ливърпул си заслужаваше“.

Когато напуска, вече е статут на легенда със спечелени пет титли и два пъти КЕШ. Седем години по-късно се връща като треньор. Но тогава нещата са много различни. „Нямаше човек, който да пере екипите, докато не дойде Жерар Улие, а екипите се перяха веднъж седмично от треньорите и миришеха“.

„Като играч не оценявах всичко това. Когато си треньор, трябва да мислиш за цял отбор и това ми харесва. Нищо не може да замени играта, но предпочитам да бъда треньор“, казва той и си спомня за един от най-големите в професията.

„Да, Боб Пейсли беше „дядото“ с пантофите и каскета, но ще ви дам един пример – полуфинала за КЕШ през 1981 г. Подреждаме се, за да излезем с Байерн в тунела. И Боб казва: „Слушайте, тази вечер ще променим едно нещо. Ще играем човек за човек“. Това не беше обсъждано преди. Как, по дяволите, ще играем човек за човек? И още по-лошо: „Сами ще го сложим срещу Паул Брайтнер”. Пълен шаш. Ако ми го бяха казали предната вечер, щях да се побъркам от притеснение. Но в онзи момент просто нямах време. Влязох и той не докосна топката“.

Лидер

В онези години Ливърпул имаше топ играчи. Списъкът е дълъг и Лий се старае да не пропусне никого, но Греъм Сунес се откроявал. „Лидер, капитан, ментор, който дори миришеше по-добре от нас. И сега изглежда като човек, способен да преплува Ламанша всяка сутрин“.

Раздялата била тежка. Всичко, което Лий някога е искал, останало зад гърба му, или поне така изглеждало.

„Когато ти дойде времето, в Ливърпул знаят как да ти покажат вратата“, казва той. „Разбирам ги. През 1984 г. изиграх 67 мача. Ако трябва да съм честен, прегорях, позволих си формата и играта ми да паднат. Спечелил си два пъти КЕШ. До 1986 г. всичко вървеше по мед и масло – беше сбъдната мечта на местно момче да играе за Ливърпул, но загубих ритъма. Беше ясно какво предстои. Не исках да напускам, но трябваше. Отидох в КПР при Джим Смит, но не бях във форма. Майкъл ми каза за Осасуна“.

Лиценз

Сами, вече на 66, продължава със спомените, сеща се как в испанския клуб искали да наложат английски стил, който се приема по-добре на север. „Осасуна е готин клуб, скромен, но фантастичен. Беше прекрасно. Обогати ме като човек. У дома чакаме, докато се контузим или кариерата ни приключи, за да помислим за треньорска кариера. Когато бях тук, в Осасуна, имаше млади момчета, които вече учеха за лиценз. Аз си мислех: „Какво пък е това?”. По-късно станах треньор на резервите в Ливърпул при Сунес. След около четири-пет седмици той ме привика. Помислих, че ще ме уволнят, а той каза: „Трябва да минеш треньорските курсове”. Уплаших се до смърт. Но знаете ли какво? Това се оказа най-доброто нещо, което ми се е случвало“.

Лий работи в Болтън, Евертън, Уест Бромич и Кристъл Палас под ръководството на Сам Алардайс. „Сам е брилянтен, иновативен, мисли напред. Той е диамант. Имаше и други. Саутхемптън с Роналд Куман, където срещнах Върджил ван Дайк - защитник, който командваше с кадифена ръкавица. С Роналд говорехме на испански, а по-късно работих с Рафа Бенитес. Толкова за това, че не ми трябвал испанският от училище“.

После идва ред на Англия - първо с Питър Тейлър, а след това със Свен-Горан Ериксон. „Бях с него на две световни първенства. Той беше толкова топъл, прекрасен. Когато отпаднахме в Баден-Баден, почуках на вратата му. Очите ми бяха пълни със сълзи. Казах: „Не знам как да ти благодаря“.

Сид Лоу, Guardian.com