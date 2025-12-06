Л ийдс и Ливърпул завършиха 3:3 в мач от 15-ия кръг на Висшата лига. Двата тима си размениха 6 гола през второто полувреме, като домакините измъкнаха точка с попадение в добавеното време.

Като титуляр за Лийдс започна българският национал Илия Груев-младши, който остана на терена до 65-ата минута.

Домакините започнаха мача по-добре. Ноа Окафор и Габриел Гудмундсон опитаха удари, но без успех. Къртис Джоунс бе близо до гол за Ливърпул, но уцели напречната греда. Върджил ван Дайк пропусна възможност за „червените“ малко след това.

Ливърпул нанесе удар в началото на второто полувреме. Юго Екитике се измъкна от защитата и вкара с прецизен удар в 48-ата минута. Само 2 минути по-късно отново той бе точен за Ливърпул след подаване на Конър Брадли.

Лийдс получи дузпа в 73-ата минута за нарушение на Ибрахима Конате. Доминик Калвърт-Люин не сгреши от бялата точка и намали изоставането на тима си. Само две минути по-късно Лийдс изравни. Антон Щах се измъкна от защитата и вкара за 2:2.

В 80-ата минута Ливърпул отново поведе. Доминик Собослай получи добър пас и бе точен. Домакините измъкнаха точката в 96-ата минута. Ао Танака бе точен след разбъркване в наказателното поле.

Ливърпул е 8-и с 23 точки. Лийдс е на 16-о място с 15 точки.