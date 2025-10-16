А нглийският шампион Ливърпул е на прага да осъществи нов мащабен спонсорски договор, който може да се превърне в най-скъпия в историята на Висшата лига. Настоящото партньорство на клуба със Standard Chartered изтича през лятото на 2027-а година, но според клаузите в контракта банката разполага с правото да го поднови, ако изравни офертата на потенциален нов спонсор.

По информация на The Sun, разговорите между двете страни са в напреднала фаза и е възможно споразумение да бъде постигнато съвсем скоро. В същото време на „Анфийлд“ не изключват и други варианти, като разглеждат предложения от няколко конкурентни финансови институции.

Standard Chartered е основен партньор на Ливърпул от 2010-а година, а настоящият договор носи на клуба по 50 милиона паунда на сезон. Сега обаче ръководството на мърсисайдци цели повишаване на сумата до около 70 милиона паунда годишно, стойност, която според британското издание изглежда напълно реалистична.

Ако новият контракт бъде подписан при тези условия, Ливърпул ще постави рекорд за най-висока спонсорска сделка във Висшата лига. В момента лидерите по този показател са Манчестър Юнайтед и Манчестър Сити, които получават по 60 милиона паунда на година от съответно Snapdragon и Etihad Airways.