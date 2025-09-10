З вездата на Реал Мадрид и Франция Килиан Мбапе даде огромно интервю пред списанието на “Екип”, в което говори искрено по различни теми като тези за раздялата му с бившия му клуб ПСЖ, личния му живот и отношението му към футбола и парите. "Имам приятели в отбора и хората, които ме познават, знаят, че приятелството е важно за мен. Не можеш да плюеш по отбор, където са твоите приятели, дори и да не става въпрос за ПСЖ. Моята история там обаче приключи и си тръгнах без съжаления. Нещата, които съм направил зле, също са част от моята история. Когато играех там, бяхме много близо, достигнахме два полуфинала и един финал. Ние обаче не ги спечелихме и моето време отмина. Реал Мадрид ми се обади, а това винаги ми е било мечта. Можех да отида там още преди това…", сподели Мбапе.

"Разбира се, давайки си сметка, можете да си помислите, че съм пълен неудачник, че си тръгнах точно преди триумфа в ШЛ (смее се - б.р.). ПСЖ се подсили доста добре и се доближаваше все повече и повече… Загубихме срещу Борусия (Дортмунд), отправяйки 40 удара, осем от които бяха в гредите… Честно казано, продължавам да нямам обяснение как не продължихме напред тогава. Това беше втората година на Луис Енрике в ПСЖ, като отборът не се промени, а вместо това се подсили добре със страхотна трансферна селекция, най-вече с Уилян Пачо… В Ла Лига също загубихме титлата, но Барселона направи силна година. Пропиляхме възможности в мачове, които изглеждаха по-лесни. Когато навлезеш в детайли, виждаш, че има доста обяснения", каза звездата.

Той коментира и "Златната топка". "Тази година няма да я спечеля, но също така не мога да избера измежду двама мои приятели: Ашраф Хакими и Усман Дембеле. Това, което е от значение, е, че получават признание за тяхното представяне. При всички случаи, ще се радвам и за двамата", сподели той и каза за националния отбор. "Настоящият състав е най-талантливият, който съм виждал, и е с най-голям потенциал, въпреки че все още не е най-силният. На всяка позиция имаме титуляри в най-добрите клубове в света. Така че просто трябва да си свършим работата. Този състав 100% има потенциала да е най-добрият. постоянно си мечтая за финала на Мондиала на 19 юли догодина: сутрин, обед и вечер", каза Мбапе.

"Не, нямам право на провал, но точно затова съм високо ценен. Приемайки всичко това, ти ставаш издръжлив и винаги искаш да печелиш. Никога не съм искал да приемам провала, така че не ми пречи, че ме критикуват заради него. Аз самият съм много взискателен към себе си, даже по-взискателен от повечето хора, така че го приемам с голямо спокойствие. Да, възможно е пари да съсипят някого. Колкото повече пари имаш, толкова повече са и проблемите ти. Има хора, които не виждат, че животът ти се променя. Те искат да запазят представата за теб, когато си бил дете и си бил заедно с тях, но вече не си същият човек. Имаш отговорности, ангажименти, работа и сметки, за които да се грижиш", каза още Мбапе.

"Ако някой те придружава по пътя, това е чудесна история. Добре е да израснеш и да достигнеш върха със същото семейство и с основа на доверие. Но понякога това не функционира и трябва да можеш да го кажеш. Това не означава, че връзката се е скъсала, а че просто не работи. По-трудно е да го кажеш, отколкото да го направиш, като това е проблем, пред който се изправят доста спортисти и личности. Аз съм фаталист във футболния свят, но не и в живота, защото той е прекрасен. Футболът е това, което е. Обичам да казвам, че хората, които идват на стадиона, имат късмета просто да дойдат и да наблюдават един спектакъл, без да знаят какво се случва след кулисите. Честно казано, ако нямах тази страст, футболният свят щеше да ме е отвратил преди много време. Дано имам син, който мрази футбола. Дано децата ми да мразят футбола (смее се - б.р.). Но, за съжаление, мисле, че топката никога няма да е далеч от тях… При всички случая никога не бих препоръчал на сина ми да се занимава с футбол. Не, не, няма съпруга, защото така съм решил. Всеки изгражда своя живот по различен начин. Аз съм наясно, че футболът е моят живот, и искам да се възползвам максимално от моята кариера. Може и да съм сбъркал… (смее се) Може и да съм имал право. Само бъдещето ще покаже или Бог в точния момент. Когато човек прави избор, резултатът е лесен за приемане", заяви той.

"Не, никога не съм бил крал. Имах късмета да спечеля много пари, но никога не съм се възприемал за крал - да ми се дава пълна свобода или да ми казват “да” на всичко. Когато се налага, трябва да казваш “не”. Моите роднини даже казват по-често “не”, отколкото “да” (смее се - б.р.). Затова винаги се изненадвам, щом кажат “да”. Аз плача само когато съм контузен. Предполагам, че по един или друг начин, загубите си ги заслужаваш. Но никой не заслужава да получи травма. При загубите обаче горе-долу имаш някакво влияние. Въпреки това последният път, в който почти се разплаках заради футбола, беше когато загубихме от Манчестър Сити на реванша в полуфиналите на Шампионската лига през 2021-ва. Тогава не играх и почти се разплаках, защото… се чувствах безполезен. Бях на пейката и се чувствах сякаш съм спечелил ВИП конкурс. В подобни моменти с какво си различен от милионите зрители по телевизията? С нищо", завърши той.