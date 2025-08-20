Р еал Мадрид успя да победи Осасуна с 1:0 в мач от първия кръг на испанската Примера Дивисион. Това бе и дебют в първенството на Испания за новия наставник на "лос бланкос" Шаби Алонсо. Единственото попадение в двубоя бе дело на Килиан Мбапе, който реализира от дузпа в 52-рата минута. В самия край на двубоя Абел Бретонес от гостите получи директен червен картон.

Алонсо започна в стартовия състав с цели три от летните попълнения на тима. От първата минута за Реал стартираха Дийн Хаусен, Трент Александър-Арнолд и Алваро Карерас. Друго ново попълнение - Франко Мастантуоно, се появи в игра 20 минути преди края на срещата. Мадридчани доминираха над своя съперник и отправиха няколко опасни удара по посока вратата на гостите, но като цяло не впечатлиха с представянето си.

Следващия двубой на Реал Мадрид е като гост на Реал Овиедо, а двубоят е на 24-ти август. Последната среща за мадридчани преди международната пауза е домакинство на Майорка на 30-ти август.

