О лимпиакос нанесе пета загуба на Кайрат Алмати в Шампионска лига, побеждавайки го с 1:0 в столицата на Казахстан Астана. Температурата на въздуха бе около -20 градуса в течение на мача, но покритият стадион спаси 22-ата на терена и феновете от много суровите условия на местния климат. Единственият гол в двубоя вкара Желсон Мартинс около четвърт час преди края. Крилото на „червено-белите“ отбеляза във вратата на Кайрат от много малък ъгъл, като неминуемо вина за попадението ще падне и върху вратаря Темирлан Анарбеков.

Гръцкият колос бе доста по-дейният тим на терена и с пропуски се отчетоха Даниел Поденсе, Мехди Тареми и самият голмайстор Мартинс. В самия край на мача Аюб Ел Кааби преодоля вратаря Анарбеков и на празна врата уцели греда. Олимпиакос взе първа победа в ШЛ и е с 5 точки. Кайрат има само един пункт в актива си.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX