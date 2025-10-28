К апитанът на Реал Мадрид – Дани Карвахал, претърпя операция на коляното. Хирургическата интервенция е извършена днес, обявиха от клуба.
„Нашият капитан, Дани Карвахал, претърпя успешна артроскопия на дясното си коляно. Операцията бе извършена от д-р Мануел Лейес и под наблюдението на медицинския щаб на Реал Мадрид. Карвахал ще започне своята възстановителна програма в следващите дни“, написаха от „Сантяго Бернабеу“.
Очаква се Карвахал да отсъства от терените близо три месеца.
