П ол Погба се завърна в игра след 811 дни наказание за употреба на допинг.

Световният шампион с Франция от 2018 г. влезе резерва за Монако в 85-ата минута при загубата 1:4 в гостуването на Рен.

„Това не е краят на моята футболна история. За мен играта продължава“, заяви Погба след мача. „Дълго време чаках този миг. Преживях много – не само на терена, но и извън него. Имаше моменти, в които се съмнявах дали ще се върна. Понякога сякаш дяволът нашепва, че всичко е приключило. Но аз не се предадох. Знам, че не съм виновен за това, което се случи“, добави 32-годишният футболист.

Неговият последен мач беше на 3 септември 2023-та, когато влезе резерва за Ювентус срещу Емполи (2:0), но се контузи. Преди да се завърне на терена, бе уличен в употреба на допинг и наказан.