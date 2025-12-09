Ливърпул е в тежка криза, а Мохамед Салах се обиди на клуба. След като в два от последните 3 мача на тима не записа нито една игрова минута, той заяви, че се чувства „предаден“ и „захвърлен под автобуса“ от мениджъра Арне Слот. Египтянинът бе в основата на 20-ата титла на мърсисайдци през миналия сезон като записа 29 гола и 18 асистенции и стана голмайстор №1 на Висшата лига. Откакто обаче преподписа през април, формата му е далеч от впечатляваща – 7 попадения и 4 голови подавания в 26 мача. През този сезон той е отбелязал едва 5 пъти и е асистирал 3 пъти в 19 срещи във всички турнири.

Още един индикатор за слабата форма на Салах е средният процент на попаденията му. В сравнение с миналата кампания той е намалял наполовина – от 0.77 до 0.32 гола на мач, като спад се наблюдава и в асистенциите му – от 0.48 до 0.16. Положенията, които създава египетският футболист пред вратата на съперника също са по-малко, а едно от най-силните му оръжия – дрибълът, също е уязвим през този сезон. Въпреки че той прави средно по 3.8 дрибъла на мач за 22025-26 (най-много във Висшата лига), едва 23.4% от опитите му се оказват успешни, което е най-ниският му личен резултат от 2023-24 насам.

