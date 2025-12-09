С аудитска Арабия ще направи "всичко възможно", за да привлече звездата на Ливърпул, Мохамед Салах, който е в обтегнати отношения с клуба си, още през зимния трансферен прозорец. Това заяви във вторник за АФП източник от Публичния инвестиционен фонд (ПИФ) на кралството. "Следим позицията на Салах задълбочено и вярваме, че може да има трансфер или под наем, или чрез покупка", заяви източникът, пожелал анонимност, визирайки разногласията между египтянина и Ливърпул. "Все още няма преки преговори или разговори с клуба в момента, но ще има ход в правилния момент."

Източникът от ПИФ допълни, че богатата монархия от Персийския залив иска да привлече египетското крило през януари, по време на следващия трансферен прозорец, за да се присъедини към звезди като Кристиано Роналдо в Саудитска Арабия. ПИФ притежава 75% дял в клубовете Ал-Хилал, Ал-Насър, Ал-Ахли и Ал-Итихад. Въпреки това източникът посочи, че фондът не е единственият, който иска най-голямата футболна звезда от арабския свят.

"Има конкуренция в самата саудитска лига кой ще доведе Салах," заяви източникът, добавяйки, че и клуб, свързан с държавната саудитска компания за петрол и газ, също проявява интерес. "Ал-Кадисия на Арамко също е показал интерес. Така че не става въпрос само за клубовете, свързани с ПИФ."

В момента Роналдо играе за Ал-Насър, бившият съотборник на Салах от Ливърпул - Дарвин Нунес, е в Ал-Хилал, а бившият играч на сезона в Премиър лийг - Н'Голо Канте, е в Ал-Итихад. Напрежението около Салах се засили, след като той остана неизползвана резерва при равенството 3:3 срещу Лийдс в неделя. Тогава той сподели, че се чувства "хвърлен под автобуса" от Ливърпул и вече няма връзка с мениджъра Арне Слот. 33-годишният египетски нападател впоследствие беше изваден от състава на Ливърпул за мача им от Шампионската лига срещу Интер Милано във вторник.

Салах има ключова роля в двете титли на Ливърпул в Премиър лийг и един триумф в Шампионската лига по време на емблематичния си престой на "Анфийлд". Той продължи договора си през април, когато изведе Ливърпул до титлата. Мохамед се очаква да замине за Купата на африканските нации следващия уикенд след домакинския мач срещу Брайтън във Висшата лига. Той намекна, че мачът с Брайтън може да бъде последният му с екипа на "червените" преди да напусне през зимния трансферен прозорец.

Въпреки че през сезон 2024-25 Салах отбеляза 29 гола и направи 18 асистенции, през този сезон той е далеч от предишната си форма. Ливърпул изпитва трудности сериозни трудности, като в момента шампионът на Англия се намира на десето място, а египтянинът има само четири гола в 13 мача от елита. "Всички играчи имат своите възходи и падения. Салах е само на 33 години и има още много какво да направи тук", заяви източникът от ПИФ. "Салах е обичан футболист по целия свят и ще има огромно въздействие върху Саудитската лига както на терена, така и извън него."

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX