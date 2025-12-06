Г олямата звезда на Ливърпул Мохамед Салах даде шокиращо интервю след поредната грешна стъпка на тима през този сезон – равенството 3:3 с Лийдс. Египтянинът заяви, че отношенията му с мениджъра Арне Слот са се развалили и заяви, че някой в клуба не го иска.

Салах подписа нов договор в края на миналия сезон, но през този е далеч от най-добрата си форма. В мача с Лийдс той остана резерва за трети пореден път.

„Направил съм толкова много за този клуб през годините, особено миналия сезон. Сега седя на пейката и не знам защо. Изглежда, че клубът ме хвърли под автобуса. Така се чувствам. Мисля, че е много ясно, че някой иска да хвърли цялата вина на мен. Получих много обещания през лятото, а засега съм на пейката в три поредни мача. Не мога да кажа, че си държат на обещанието. Казах много пъти преди, че имам добра връзка с мениджъра и изведнъж нямаме никакви връзка. Не знам защо, но ми изглежда, както го виждам аз, че някой не ме иска в клуба“, каза Салах.

Той ще отсъства от 15 декември заради Купата на Африка. Следващият мач с Брайтън на „Анфийлд“ другата събота ще е последният за него преди турнира с националния отбор на Египет. Но Салах намекна, че може и да е последният в кариерата му с екипа на Ливърпул.

“Казах на семейството си да дойдат на мача с Брайтън. Не знам дали ще играя или не, но ще гледам да се наслаждавам. Ще се радвам на мача, защото не знам какво ще се случи сега. Ще бъда на „Анфийлд“ да кажа „довиждане“ на феновете преди Купата на Африка. Не знам какво ще се случи, докато съм там“, каза още Салах.

Той е трети по голове във вечната ранглиста на Ливърпул с 250 попадения.

"Както аз го виждам, изведнъж станах проблем за тима. Не мисля, че съм проблем, направил съм толкова много. Искам уважение. Не искам да се боря всеки ден за позицията си, защото съм я заслужил. Не съм по-голям от никого, но съм си заслужил мястото. Това е футболът. Но след всичко, което съм направил, наистина боли. Може да си представите."

Салах подчерта, че чувствата му към Ливърпул като клуб няма да се променят: "Винаги ще подкрепят клуба. Децата ми винаги ще го подкрепят. Обичам този клуб толкова много и винаги ще го правя. Но ситуацията не е приемлива за мен. Не я разбирам."