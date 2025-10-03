Б ившият капитан на Лудогорец Светослав Дяков още веднъж благодари на емблематичния английски съдия Марк Клатенбърг за неговата тениска, която му е подарил. През август 2016 г. Лудогорец игра плейофни сблъсъци с Виктория Пилзен и успя да се класира в групите на Шампионска лига за втори път. В мача с чехите на българска земя (2:0), ръководен от Клатенбърг, капитан на Лудогорец е Светослав Дяков. Головете бележат Козмин Моци от дузпа и Върджил Мисиджан.

По думите на английския съдия, изречени пред подкаста „Beast Mode On Podcast“, Дяков на три пъти го е молил за тениска, а самият той е имал само една. Когато е започнал мачът, „капитанът на Лудогорец“, както го нарича Клатенбърг, го е впечатлил с добър английски, но го е „тероризирал“ и му е напомнял непрестанно за тениската, която трябва да му даде след мача.

