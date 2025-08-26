С лавия официално привлече сръбския защитник Никола Савич за два сезона с опция за още един.

24-годишният юноша на Цървена звезда за последно едно е играл за Вележ Мостар (Босна и Херцеговина), а преди това – за ИМТ Белград и Вождовац в родината си.

Високият 191 сантиметра здравеняк е бивш юношески национал на Сърбия.

"Подсилването на защитната линия е основен приоритет за "белите" преди предстоящите важни мачове в Първа лига и турнира за купата на България. Всички в ПФК Славия желаят здраве и много успехи на Никола Савич", написаха от „Овча купел”. Там репрезентацията на треньора Златомир Загорчич записа първата си сезонна победа – 2:0 над Арда Кърждали в понеделник вечер.