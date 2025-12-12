Л ивърпул е взел решение за Мохамед Салах, твърдят реномирани издании на Острова, сред които The Athletic. Арне Слот е провел среща на четири очи с египетската звезда, която е била позитивна и крилото на мърсисайдци ще се завърне в групата за мача с Брайтън.
Предполага се, че взаимоотношенията не са напълно възстановени, но това е стъпка в правилната посока. Не се знае дали Салах ще бъде титуляр срещу Брайтън в събота, нито дали ще бъде продаден през януари, като това остава сред опциите.
Очаква се Салах да вземе участие в двубоя срещу "чайките", а след това да замине за КАФ за мачовете на Египет.
