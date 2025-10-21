К ремонезе и Удинезе завършиха 1:1 в мач от 7-ия кръг на Серия А.

Двубоят бе официален дебют на великия Джейми Варди като титуляр за „цигуларите” и то пред домакинската публика на стадион „Джовани Дзини”.

38-годишният английски нападател, който за първи път играе зад граница, след като 13 години пишеше история в Лестър, бе на терена пълни 90 минути и за малко да вкара в последните секунди. Преди това пък голмайсторът на Висшата лига за 2020-а и шампион и носител на купата с „лисиците” получи жълт картон.

За него това реално бе втори мач за Кремонезе, след като в предния се появи за 33 минути като резерва при поражението с 1:4 от Интер.

Тази вечер в Кремона резултата откри местният тим, за чиято промоция в елита помогна преотстъпеният от Монца през миналия сезон Валентин Антов, който сега се възстановява от тежка контузия. Точен още в 4-тата минута бе защитникът Филипо Терчано. Удинезе изравни в 51-вата чрез Николо Дзаниоло.