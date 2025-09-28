Б ожурище е едно от местата, където се усеща истинска еуфория около волейболния финал при мъжете, на който България ще спори за златото с Италия. Бащата на един от националите ни - Аспарух Аспарухов, пожела на сина си и съотборниците му успех от ресторанта си.

„Ние сме тренирани хора. Трябва да се спи, но истината е, че трябва да внесем достатъчно доверие и позитивна енергия. Всичкият позитивизъм на света трябва да го сложим на терена и да го изпратим към Манила”, заяви Аспарухов-старши.

„Говоря със сина ми всеки ден, но преди финала си позволяваме само кратки разговори от минута–две, за да не губи концентрация”, добави той и разкри и някои от семейните суеверия за успех: „Малки неща – как да си поставим телефона, къде да седнем и с кои приятели да споделим всичко. Важното е да създадем правилната атмосфера и подкрепа“

Семейството ще наблюдава финала заедно в ресторанта си с надеждата България да триумфира в последната фаза на Световното първенство. Гледайте голямата битка пряко по NOVA.