Н овак Джокович няма да играе на финалите на АТР в Торино. Причината е контузия в рамото, а сърбинът обяви решението си след спечелването на титлата на турнира в Атина. На финала той се справи с Лоренцо Музети.

Джокович каза, че има „продължаваща“ контузия в рамото.

„Наистина очаквах с нетърпение да се състезавам в Торино и да дам всичко от себе си, но след финала в Атина, с тъга споделям, че трябва да се оттегля поради продължаваща контузия. Искрено съжалявам за феновете, които се надяваха да ме видят да играя - вашата подкрепа означава толкова много. Пожелавам на всички играчи невероятен турнир и нямам търпение скоро да се върна на корта с всички вас“, каза Джокович.

В Торино той ще бъде заместен именно от Музети. Италианецът загуби мястото си на финалите заради поражението от Джокович в Атина, но след неговата контузия се връща сред осемте тенисисти, които ще се борят за трофея.