П рограмата за мачовете от груповата фаза на българския национален отбор по волейбол за мъже по време на Евро 2026 беше обявена официално. "Трикольорите" започват двубоите си в "Арена София" на 9 септември от 20:00 часа срещу Република Северна Македония.

Световният вицешампион България ще бъде един от четирите домакина на първенството на Стария континент догодина, което ще се проведе между 10 и 27 септември още в Италия, Финландия и Румъния.

Останалите противници на "лъвовете" в груповата фаза на турнира са Португалия, Украйна, Израел и Полша.

Програма на България за мачовете от група "В":

9 септември, 20:00 часа

България - Република Северна Македония

11 септември, 20:00 часа

България - Португалия

12 септември, 20:00 часа

България - Украйна

14 септември, 20:00 часа

България - Израел

16 септември, 20:00 часа

България - Полша

След приключване на груповата фаза София ще бъде домакин и на част от елиминационните двубои. "Арена София" ще приеме четири осминафинала и два четвъртфинала от Евроволей 2026. Тези шест срещи трябва да се изиграят между 19 и 24 септември.

