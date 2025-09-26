С айтът на Международната федерация по волейбол обърна специално внимание на Александър и Симеон Николови след отличното представяне на "лъвовете" на полуфиналите на Световното първенство. Според специалистите братята са променили начина, по който се възприема България. Алекс е най-добрият реализатор до момента в турнира, а Мони доказа, е може да води играта на това ниво. Двамата заедно изтласкаха отбора си обратно в светлината на прожекторите, показвайки как поколението Z може да оформи бъдещето на спорта.

"Тяхното влияние е очевидно и като статистика, и като присъствие. Алекс, на 21 години, е сред най-добрите реализатори и нападатели в турнира, водейки атаката на България с постоянство срещу едни от най-добрите защити в света. Мони, само на 18 години, е един от най-младите разпределители, но демонстрира рядко срещано спокойствие в играчи на неговата възраст. Двамата дадоха на България нова идентичност, изградена върху младежка енергия, харизма и увереност", пишат от fivb.com.

Братята пък коментираха представянето си на световното първенство, както и това, че играят заедно. Симеон призна, че излизането на тази сцена е донесло както нервност, така и вълнение. И призна, че подготовката е била доста изтощителна.

„Да се ​​състезавам на най-високо ниво с брат ми винаги е било моя мечта. Това е нещо, което не много спортисти могат да направят, и аз съм благословен и щастлив, че ми се случва. Най-важното е отборът да печели, да се усъвършенства и да показва най-добрия волейбол, на който сме способни", заяви Симеон.

Алекс, за когото това е второ Световно първенство, каза, че този турнир е много различен от дебюта му. Той посочи по-големия си опит и отговорността, която идва с него.

„Най-голямата разлика определено е в по-големия ми опит. След три години се чувствам по-опитен и дори като лидер на отбора. Имахме четири месеца дълга и упорита подготовка в планината, далеч от дома, и използвахме Лигата на нациите, за да натрупаме опит. Специалното нещо за нашия отбор е, че сме много млади. Всички сме на една и съща възраст и сме наистина добри приятели извън игрището. Познавам половината от отбора от над десет години. Винаги знаеш, че можеш да се довериш на тези хора повече, отколкото на обикновени съотборници.

Да играя заедно с брат си е не само гордост, но и отговорност. Това е нещо, за което знаехме, че някой ден ще се случи, защото го планирахме от много малки. Искахме да се случи и сега се чувстваме страхотно", каза пък Алекс.

