П обедата на Лудогорец над Малмьо е паметна за българския футбол. Тя е първа за клубния ни футбол в Швеция. До нея се стигна от 11-я опит. До момента в скандинавската страна имахме 2 равенства и 8 загуби.

Освен това успехът е под номер 60 за Лудогорец в европейските клубни турнири. Тя бе записана в 170-я двубой на „орлите“ в двубой под егидата на УЕФА. За Оливие Вердон, който се появи в последните минути на терена, двубоят бе под номер 66 в Европа. Така той вече е еднолично на шесто място във Вечната ранглиста на тима по участия в турнирите, като изпревари Сисиньо. Първите 5 позиции са окупирани от Моци, Марселиньо, Дяков, Недялков и Вандерсон.

Малмьо пък е третият отбор, срещу който Лудогорец има победи с един и същ резултат и като домакин, и като гост. През 2021-а „орлите“ биха този съперник с 2:1 у дома в плейоф за влизане в груповата фаза на ШЛ. Другите два такива съперника са ПСВ (два успеха с 2:0 в групите на ЛЕ през 2013-а) и над Шахтьор Солигорск с 1:0 през 2021-а. А с триумфа над Малмьо бе сложен край на серия от 8 поредни гостувания в Европа без победа. Предишната бе с 2:1 над Петрокуб в Молдова на 29 август 2024-а.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX