Ц СКА вече провежда пълноценни занимания под ръководството на новия старши треньор Христо Янев.
Той и екипът му бяха посрещнати изключително топло на клубната база в Панчарево, а играчите на "армейците" се готвят с пълна концентрация за предстоящия сблъсък с Локомотив София в събота. Тогава Джуджето, който на първата си тренировка днес насърчаваше подопечната си мултиселекция на английски, ще изведе тима за реално третия си дебют начело на ЦСКА.
На индивидуален режим се подготвят косовският национал Лумбард Делова, норвежецът Улаус Скаршем и Иван Турицов, които имат различни оплаквания. Участието им в двубоя в „Надежда” остава под въпрос, съобщиха от клуба.