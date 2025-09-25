Ц СКА 1948 се изкачи минимум за 24 часа на върха в класирането на футболната Първа лига, след като се наложи с 2:1 при гостуването си на Ботев Пловдив в първия мач от 10-ия кръг.

"Червените" от Бистрица стигнаха до 3-тия си пореден успех с попадения на двама от сформираната буквално за месец от своя собственик Цветомир Найденов чуждестранна селекция - на португалеца Фредерик Масиел (41) и на мавританеца Мамаду Диало (69). За африканеца това бе 7-и гол от началото на кампанията и той води при стрелците в лигата еднолично.

За „канарчетата” точен бе французинът с ганайска кръв Енок Куатенг (60).

Така ЦСКА 1948 събра актив от 22 точки на първата позиция в подреждането, като изпревари с 2 Левски, който играе утре (петък, 26 септември) също в Пловдив – срещу местния Локо. Третият Лудогорец е с 4 назад преди домакинството си на Монтана в неделя.

Ботев пък регистрира 4-та поредна загуба вкъщи и остава на 14-ото място със 7 точки, като все още е без победа пред своята публика от началото на сезона.