П резидентът на САЩ Доналд Тръмп изглежда е водил сериозен разговор на борда на правителствения самолет с първата дама Мелания.

Журналисти заснеха спора на двойката в момента, когато самолетът им кацна във Вашингтон, съобщава People.

CHOPPER CLASH

Trump waves finger at wife Melania who shakes her head as they are caught in awkward conversation pic.twitter.com/J48qC9ttul — Simo Saadi🇺🇸🇲🇦 (@Simo7809957085) September 26, 2025

Според източника камерите на журналистите на Sky News са заснели двойка, която седи един срещу друг в самолета и води разгорещен разговор. Видеото показва как 55-годишната Мелания клати глава и активно жестикулира с ръце, преди 79-годишният Доналд Тръмп да я прекъсне. След разговора двойката излезе от самолета, държайки се за ръце.