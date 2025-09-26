П резидентът на САЩ Доналд Тръмп изглежда е водил сериозен разговор на борда на правителствения самолет с първата дама Мелания.

Журналисти заснеха спора на двойката в момента, когато самолетът им кацна във Вашингтон, съобщава People.

Според източника камерите на журналистите на Sky News са заснели двойка, която седи един срещу друг в самолета и води разгорещен разговор. Видеото показва как 55-годишната Мелания клати глава и активно жестикулира с ръце, преди 79-годишният Доналд Тръмп да я прекъсне. След разговора двойката излезе от самолета, държайки се за ръце.

Доналд Тръмп Мелания Тръмп спор първа дама президент на сащ самолет