„Беше много тежко. В началото американците играха много добре и бяха агресивни. В първия гейм започнахме да страдаме, но това е световното първенство. Имахме някои, но не много възможности. Това беше проблемът в първите два гейма. Ние се задържахме и имахме една възможност при 0:2 и я взехме.

Стремим да ставаме по-добри всеки ден. Целта ни беше да се подобряваме и да бъдем на върха на световното. Аз исках това от момчетата всеки ден и днес. Ще видим какво предстои оттук нататък“, заяви селекционерът на националния отбор по волейбол за мъже Джанлоренцо Бленджини след монументалния обрат с 3:2 над Щатите на четвъртфинала на световното във Филипините.

Италианският спец подчерта, че младежкият характер на тима е ключов за успеха и че победата над един от фаворитите на турнира е доказателство за възхода на българския волейбол.