Б ългария смаза от бой Чили и го победи с лекота 3:0 гейма в последния си мач от груповата фаза на световното първенство по волейбол за мъже. Така нашите спечелиха групата си с три победи от три мача. В отделните части момчетата на Джанлоренцо Бленджини спечелиха безапелационна след 25:17, 25:12, 25:12. Алекс Николов завърши мача с 16 точки, а Мартин Атанасов добави 12 за успеха.

Още след втория мач възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини си осигуриха участие в осминафиналите, като победиха 3:0 Германия и 3:2 Словения. Като победител в групата България ще се изправи срещу втория в група Д на осминафиналите, като развитието на ситуациятта там ще стане ясно по-късно, като опциите са Куба или Португалия, като южноамериканците са с предимство.

България нямаше никакъв проблем и още в началото на първия гейм се видя, че тимът няма да има трудности. Чилийците пък дадоха някакъв отпор само в тази част. Те успяха да ни направят 17 точки. Но след това Алекс Николов и компания включиха на по-висока скорост и съперникът не разбра от къде им е дошло. В крайна сметка нашите оставиха съперника на по 12 точки в следващите два гейма и продължиха напред.

