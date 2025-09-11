Р ами Киуан затвори по категоричен начин един много силен ден за българския бокс. Европейският шампион показа тотално превъзходство по пътя към полуфиналите на Световното първенство в Ливърпул. В категория до 75 килограма националът ни осигури втори медал за България от града на Бийтълс. Той не показа никаква милост към представителя на Шотландия Алан Пери и с множество попадения в главата и торса грабна чиста победа с 5:0 съдийски гласа.

Така Рами се присъедини към Радослав Росенов (60 кг) на полуфиналите в Ливърпул. В петък вечер той ще се изправи срещу Калъм Мейкин (Англия). С шанс за отличие тогава ще бъде и Семион Болдирев (85 кг). 19-годишният младок ще боксира на четвъртфиналите с представителя на домакините Тийган Стот, който предварително е сочен за фаворит за златото в тази категория.

Това е най-силното представяне на българския мъжки бокс от 20 години насам. За последно страната ни имаше две отличия от Световно първенство при мъжете в Мианян 2005, когато Алексей Шайдулин се поздрави със сребро, а Кубрат Пулев – с бронз.

