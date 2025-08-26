Генсекът на Международната федерация по джудо д-р Лиза Алън поздравява президента на родната централа Румен Стоилов пи тегленето на жребия в хотел "Сенс".

Л ично генералният секретар на Международната федерация по джудо д-р Лиза Алън дойде на тегленето на жребия за започващото от утре световно първенство по джудо за юноши и девойки до 18 години.

Шампионатът на планетата, който ще се проведе от 27 до 31 август в столичната зала "Асикс Арена" (зала "Фестивална"), е дебютен за България като домакин в най-актуалния боен спорт.

На церемонията в хотел "Сенс" освен д-р Алън, която е легенда на Шотландия в джудото, присъства председателят на реферската комисия Армен Багдасаров и спортният директор на турнира от страна на световната централа Косей Иноуе.

България бе представена от шефа на федерацията Румен Стоилов, селекционера на националния ни отбор и член на управата Георги Георгиев, както и завеждащата международния отдел на БФД Диана Максимова.

Гости на първенството ще са президентите на световното джудо Мариус Визер и на европейското Ласло Тот, които ще останат у нас до края на турнира в неделя, когато са и отборните срещи.

Срещите стартират в сряда, 27 август от 11 часа. Финалите са от 16,30 часа, които може да следите пряко и по БНТ 3. Входът за зрителите е свободен.

Шестима наши състезатели ще излязат на татамито в първия ден.

При 50-килограмовите Цветелин Маринов започва с азера Рза Халили.

Българинът е носител на три медала от европейски купи досега, пети на Стария континент тази година и осми в световната ранглиста. Съперникът му е под номер 45.

В същата категория ще има още един наш представител - Николай Данаилов, който до момента няма медали на международни състезания. Неговият противник ще бъде американецът Самюъл Абделмалек, трети на панамериканското първенство.

При 55-килограмовите също ще имаме двама. Иво Галенков ще спори с Али Алрамзи (Кувайт), пети на Азиатска купа през миналия сезон. Галенков пък е пети на Младежкия олимпийски фестивал тази година, пети на европейските купи в Гърция и Унгария през миналата година, взема и бронз в Теплице (Чехия) на Европейска купа през 2024-а.

В тази категория ще участва и Емо Христов, който започва директно от втория кръг. През миналия сезон Христов стана седми на Европейската купа.

При кадетките ще има две български представителки при 44-килограмовите.

Ема Василева, която досега няма медали на международната арена, ще стартира в първия мач на татами 2. Тя ще спори с Катарина Горанович (Сърбия), която на два пъти този сезон остана на крачка от подиума на Европейски купи с пети места в Чехия и в Полша, а спечели сребро през миналата година в Словакия.

Ивон Тодорова пък ще излезе срещу Ювал Габай (Израел). Българката има две седми места до момента на Европейски купи. Съперничката ѝ е с опит, в топ 10 е на света, а на младежкия олимпийски фестивал в Скопие взе сребро този сезон. Тя също е европейска вицешампионка от тази година.