Л евски е бил залят с визитки на играчи в последните дни, които изявявали желание да играят за тима, пише в днешния си брой в. „Мач Телеграф“. Дори се появиха информации, че „сините“ ще привлекат кадър, който досега се е подвизавал в първенството на Румъния.

На този етап обаче на „Герена“ не са очаровани от историята и изявите на хората, които им се предлагат. „Няма нито един, който да е по-добър от играчите, които имаме“, твърдят от Левски. И затова в момента са пас.

Ситуацията може да се промени само, ако се получи оферта за Мустафа Сангара или Борислав Рупанов, на която не може да се откаже. На този етап обаче такава не е дошла. Нищо, че постоянно се говори как Сангаре е бил в полезрението на руски клубове, които са били готови да броят за него сериозни пари. Иначе той не крие, че иска да продължи кариерата си в Белгия, където първенството му харесвало и смятал, че може да се развие там. Засега обаче местните отбори не са проявили сериозен интерес към него.

Иначе за Рупанов се говореше, че е влязъл в полезрението на клубовете от Португалия, но трябвало да мине първо през втори отбор. А това едва ще помогне много на кариерата му, след като в момента има шанс да трупа доста по-сериозен опит в Левски.

Мнозина смятат, че на този етап селекцията на Левски ще приключи с привличането на Акрам Бурас, който вече се смята за сигурно ново попълнение на „сините“. Но на „Герена“ няма да стоят със скръстени ръце, ако изпадне нещо като с Кристиан Макун в последния момент.

Мач Телеграф