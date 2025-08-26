С елекционерът на Испания Луис де ла Фуенте заяви, че отборът му има сериозни съперници в групата за световните квалификации.

Европейският шампион стартира с гостуване на България, а 3 дни по-късно има визита на Турция в Коня. В групата е и Грузия. Директно за финалите се класира само победителят, а вторият ще играе бараж.

„Не знам дали ще е най-трудната, но имаме много конкурентни съперници. Битката на национално ниво е сериозна. Освен това септември винаги е много труден месец за футболистите. Идват след лято, сменили са клубове, някои още не са дебютирали. Сложно е, тъй като изисква от тях веднага да са на високо ниво. Въпреки това този отбор е ненаситен и това ми дава голямо спокойствие“, заяви Де Ла Фуенте. Той говори и за възможността Испания да триумфира на световното първенство.

"Да печелиш е много трудно. А да победиш отбори на такова ниво е още по-сложно. Не трябва да се допускат грешки. Важното е да се чувстваме способни да се борим за световна титла. Ще работим много през месеците, които ни остават. Трябва да имаме и късмет да няма контузии."