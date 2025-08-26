Д ържавата кани 870 емигрантски семейства да се завърнат у нас, за което ще им предостави финансова подкрепа. Един от стимулите е възстановяване на разходи за преместване на покъщнина. За хора, идващи от държави извън ЕС, ще се покриват до 10 хиляди лева по това перо. Онлайн приемът на заявления от кандидати по мярката „Избирам България“ стартира до дни – в началото на септември. Заявленията ще се подават през сайта на Агенцията по заетостта, съобщиха пред „Телеграф“ от социалното министерство. Още по темата можете да прочетете в новия брой на вестник "Телеграф" в сряда, 27 август...