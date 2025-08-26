Л ивърпул постигна драматична победа с 3:2 при гостуването си на Нюкасъл в мач от 2-ия кръг на Висшата лига. 16-годишният Рио Нгумоа донесе успеха на "червените" с гол в добавеното време на второто полувреме. Нюкасъл игра с човек по-малко през цялото второ полувреме, след като Антъни Гордън бе изгонен в края на първата част.

Райън Гравенберх откри резултата в 35-ата минута, като отправи удар от дистанция и хвана неподготвен Ник Поуп. В допълнителното време на първата част Антъни Гордън влезе грубо в краката на Върджил ван Дайк и съдията му показа червен картон, въпреки че първоначалното му решение бе за жълт.

Секунди след почивката Юго Екитике удвои аванса на гостите. Френският нападател бе точен при добавка, като първоначално Поуп отрази удар на Гакпо.

С десет човека Нюкасъл успя да се добере до равенството. Бруно Гимараеш се разписа в 57-ата минута с удар с глава, а резервата Уилям Осула изравни в 88-ата минута. Нападателят от Дания получи асистенция от Дан Бърн и пусна топката покрай Алисон Бекер.

Гостите обаче стигнаха до нов гол в 100-ата минута, когато Нгумоа се разписа в дебюта си във Висшата лига. Младият нападател получи асистенция от Киеза, но унгарецът Собослай също имаше решаващо участие.

Мачове от втория кръг във Висшата английска лига:

Нюкасъл – Ливърпул 2:3

Кристъл Палас - Нотингам 1:1

Евертън - Брайтън 2:0

Фулъм - Манчестър Юнайтед 1:1

Манчестър Сити - Тотнъм 0:2

Бърнли - Съндърланд 2:0

Брентфорд - Астън Вила 1:0

Борнемут - Уулвърхямптън 1:0

Арсенал - Лийдс 5:0

Уест Хем - Челси 1:5

