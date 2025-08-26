7 юли 2025: Гришо поздравява главния съдия Джеймс Киотавонг, повдигайки дясната си ръка с лявата, след като бе спрян от контузия за исторически успех срещу световния №1. Именно този жест е увековечен на корта в Уонстед, Източен Лондон.

Б ългарска финтех компания превърна емблематичен тенис корт в Лондон в артинсталация, посветена на първата ни ракета за всички времена Григор Димитров.

В основата на идеята е залегнало ръкостискането на бившия №3 в света със съдията Джеймс Киотавонг при злощастния си мач с лидера в ранглистата Яник Синер (Ит) на осминафинала на „Уимбълдън”.

Тогава сломен от контузия на гръдния мускул, заради която претърпя впоследствие и операция, Гришо прекрати участието си на свещената трева при 2:0 сета в своя полза и 2:2 във втория.

Въпреки ужасяващата болка, нашето момче намери сили да отиде до стола на рефера и да му подаде дясната си ръка, помагайки си с лявата и изправяйки публиката в Лондон на крака.

Затова съвсем естествено кортът, посветен на силата на Гришо, се намира в английската столица в историческия тенис клуб Алдърсбрук Уолн.

Криейтивът на Payhawk пък е изпълнен от творческо студио Handplayed, агенция Undercurrent и стрийтартърите от Wood Street Walls.

Цялата композиция носи името „The Court of Resilience” („Кортът на издръжливостта“), а ръкостискането е визуалният лайтмотив на игрището.

"Тенисът ме научи, че издръжливостта е основен фактор за успеха във всички области, а да откриеш благородство в тежките моменти, подсилва това още повече. За мен означава много да видя този дух, превърнат в изкуство", коментира пък самият Гришо.