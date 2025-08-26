Винъс се бори, но отпадна от Каролина Мухова в първия кръг на US Open.

Л егендата на световния тенис Винъс Уилямс се завърна на кортовете на US Open след едногодишна пауза, но участието ѝ приключи още в първия кръг.

Американката успя да вземе сет на поставената под №11 Каролина Мухова, но в крайна сметка чехкинята наложи волята си с 6:3, 2:6, 6:1 на централния корт „Артър Аш“.

За 45-годишната Уилямс това беше четвърто поредно отпадане на старта в Ню Йорк – турнир, който тя е печелила два пъти в своята кариера.

Always a pleasure to see Venus Williams back on a tennis court.



See you again soon 👋 pic.twitter.com/652KMbh2Ve — US Open Tennis (@usopen) August 26, 2025

В следващия Мухова ще се изправи срещу победителката от срещата между Сорана Кърстя и Солана Сиера.

Изненадата на деня дойде от Анна Бондар, която елиминира Елина Свитолина след 6:2, 6:4. От турнира си тръгна и Дарина Ястремска, загубила от Анастасия Павлюченкова. Напред продължават още Кристина Букша, Камила Рахимова, Дария Касаткина, Мария Сакари, Елса Жакемо, Магдалена Фрех, Зейнеб Сьонмез, Пейтън Стърнс и Мира Андреева.