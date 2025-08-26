Националите до 21 г. са на 1/8-финал на световното след победа над Бразилия.

Н ационалният отбор на България победи състава на Бразилия и се класира за осминафиналите на световното първенство по волейбол за мъже под 21 години в Цзянмън (Китай).

Българите се наложиха над бразилците с 3:2 (25:17, 25:16, 20:25, 12:25,15:10) и ще срещнат тима на САЩ в директните елиминации. Това ще бъде петият мач за различните национални състави на България срещу САЩ през волейболното лято, като страната ни вече записа четири победи – две за жени под 19 години, една за мъже под 19 години и една за жени под 21 години. Сега американците спечелиха своята група на първенството в Китай.

Двубоят срещу Бразилия беше директен сблъсък кой ще продължи на осминафиналите и кой ще играе за разпределение на местата между 17-о и 24-о.