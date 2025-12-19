С ъстезателките от националния отбор по художествена гимнастика жени индивидуално показаха композициите си за новия сезон на тренировка в НСБ „Раковски“. Пред поглед на президента на БФХГ Илиана Раева, вицепрезидентите Мария Петрова и Невяна Владинова, легендата Мария Гигова, олимпийската вицешампионка от Париж 2024 Боряна Калейн, водещи съдии, треньори и специалисти, съчетанията бяха разгледани в дълбочина с мисъл за детайла, правилника и артистичния облик на българската школа.

Съчетанията си показаха световната вицешампионка от Рио 2025 Стилияна Николова, Ева Брезалиева, Дара Малинова, Алекса Рашева, Дара Стоянова, Анастасия Калева, Александра Шалуева и Яница Динева.

"Ранен етап, но силни идеи, смели решения и ясно разпознаваема идентичност. Дадени бяха ценни насоки, които ще превърнат тези композиции в конкурентни и въздействащи изпълнения. Пожелаваме на всички момичета и техните екипи вдъхновена и успешна 2026 година!", написаха от родната централа във Фейсбук.

