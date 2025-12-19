Близо 6 години след онзи паметен гол с пета на Ален Ожболт, Локомотив Пд и Ботев Пд отново ще премерят сили в турнира за Купата на България. „Жълто-черната“ част от града под тепетата тежко понесе загубата с 0:1 в онзи финал през 2019-а. Сега се отваря шанс за сладък реванш в дома на вечния съперник.

Отдавна сме свикнали да виждаме много голове и солидна порция зрелище в сблъсъците между Ботев и Локомотив Пд в мачовете за първенство. Още по-хубавото е, че двата отбора не изневеряват на себе си и когато се срещнат в турнирите за националната купа. Няколко неща се набиват на очи в тези сблъсъци. Първото е, че почти винаги и двата отбора бележат голове и често попаденията в мача са поне три. И по двата показателя изключенията са две. Едното е споменатият финал през 2019-а, след който Локомотив Пд за първи път в историята си спечели Купата на България. Другото е на осминафинал през 1988-а. Тогава Ботев разгромява Локо с 3:0.

Преди 11 сезона пък двата най-големи пловдивски клуба се срещнаха отново на осминафиналите. Първият сблъсък на „Лаута“ завърши 1:1. Да, головете бяха по-малко от обичайното, но драма не липсваше. „Смърфовете“ водеха с 1:0 до последната минута с гол на Мартин Камбуров и вече се виждаха победители, но във втората минута на добавеното време Алекс Колев изравни с глава. Това направи Ботев фаворит преди реванша в Коматево, но и там не се мина без драма. В 82-ата минута Ботев поведе с гол на Иван Цветков, но само две по-късно Венелин Филипов изравни. В 90-ата минута Мартин Камбуров пък асистира на Бирсент Карагарен и Локо спечели драматично с 2:1 и изхвърли големия си съперник в турнира.

Цялата разработка четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX