ЦСКА е много близо до привличането на лявото крило Лео Перейра. Бразилецът вече е в България и се очаква да бъде представен като ново попълнение на "червените" около Нова година. Той ще подпише най-вероятно договор за 3,5 години, а клубът няма да плаща трансферна сума за правата му, защото договорът му изтича в края на годината.

25-годишният футболист бразилец е собственост на Регатас де Бразил (КРБ), който е част от местната Серия Б, от лятото на 2023 година, но през този период бе преотстъпван няколко пъти. За последно той игра под наем в Спорт Ресифе, като контрактът му изтича в края на календарната година.

По-голямата част от кариерата на крилото преминава в Бразилия. Единственият му престой извън страната до момента е в португалския Маритимо, където играе за половин сезон.

Лео Перейра е универсално крило, което принципно играе отляво, но е силен и по десния фланг. Припомняме, че ЦСКА вече привлече едно крило - колумбиеца Алехандро Пиедраита. Очаква се клубът да привлече до Нова година и защитник от Португалия.

