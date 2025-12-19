Здравко Лазаров е един от емблематичните български футболисти през този век. Електричката, както е и прякорът му, коментира актуалната ситуация в първенството, дали е доволен от качеството, а и не подмина темата за националния отбор по футбол на финала. Ето какво каза пред „Мач Телеграф“ бившият футболист на Левски, ЦСКА, Славия, Локомотив Пловдив и Миньор Перник:

- Следите ли родния шампионат и по-интересно ли е от изминалите години?

-Разбира се. Аз няма как напълно да се отделя от футбола, макар че не съм обвързан с някой клуб в момента. Харесва ми първенството. Левски заслужено е първи, но Лудогорец няма да се предаде. Разградчани ще направят трансфери зимата, ясно е, ще впрегнат усилия да постигнат 15-тата, но ми се струва лично на мен, че Левски има стабилна преднина на върха. Изненадан съм за Локомотив Пловдив, защото миналата година бяха пред изпадане, а сега са претендент за евроучастие. Ако не им бяха взели толкова скандално точките с Ботев, щяха да са в топ 3 до Левски и Лудогорец. Както обикновено съм приятно изненадан от Славия, защото традицията там да се налагат млади момчета продължава, въпреки че тръгнаха мудно, сега виждате колко трудни са за побеждаване и от големите отбори. Като цяло много интригуващо първенство е тазгодишното, апелирам да се говори повече за играта на отборите от треньорите, а не за съдиите и други фактори.

- Обсъдихте ситуацията в челото, а на дъното как Ви се струва?

- Учудва ме, че Берое е замесен в битката за оцеляване, защото разполагат с класни чужденци. Септември смени треньора, редуват прилични с доста слаби мачове, само с млади футболисти няма да стане там, трябва и опит, а и доста чужденци виждам там, което е нетипично са продуктивната им школа. Монтана също не ме убеждава, както и Добруджа, че са отбори за Първа лига. Много ще е важно за всички отбори в първенството подготовката зимата и трансферите.

- Като бивш треньор харесва ли ви на някой ваш колега стилът в Първа лига?

- Левски на Веласкес ми харесва, макар че той не бе приет много радушно на "Герена". Знаем там, че Мъри е на почит при левскарите. Много е трудно да убедиш "сините" феновете, при положение, че си чужденец, а и само преди няколко години най-успешният треньор в новата история на Левски- Станимир Стоилов, е бил начело на отбора, че си готов да водиш този клуб, но Веласкес успя да го направи. Историята на този испанец е като тази на Акрапович в Локо Пд. И босненецът не беше искан от никого в началото, Крушарски го защити и после дойдоха двете Купи и екстаза на "Лаута". На Христо Янев засега не мога да дам оценка.

АНЖЕЛИН АЛЕКСАНДРОВ