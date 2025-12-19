Борис Галчев е емблематичен футболист не само за ЦСКА, но и за българския футбол. Марадона от Добринище стигна и до капитанската лента на "червените", която в момента не може да намери своя постоянен притежател в тима на Христо Янев. Техничният халф коментира тази и доста интересни теми специално пред „Мач Телеграф“.

- Боби, ЦСКА изпраща противоречив полусезон в Първа лига. Споделяш ли подобно мнение?

- След идването на Христо Янев всичко се промени в положителна посока. Смятах точките след неговото назначение и сме първи, така че само поздравления за него. ЦСКА или е първи или нищо.

- Могат ли да се намесят "червените" в борбата за титлата?

- Ако бяха победили Черно море, да. Вижте - Левски бяха най-постоянни, а който е най-постоянен, заслужено е първи. Иначе като отбор, за мен не са нещо специално, защото не победиха нито Лудогорец, нито ЦСКА. Държеше ги инерцията от добрите игри в Европа и така. Взеха мачовете с по-малките отбори, за разлика от другите претенденти, но в някой мачове и на родната сцена показаха класна игра. Възползваха се по най-добрия начин от колебанията при ЦСКА и Лудогорец.

- Може ли ЦСКА да спечели поне Купата?

- Да. Това е най-прекия път до Европа, много се надявам да я спечелят. Две години не се игра в Европа, ако това стане и трета - ще натежи много вече.

- Какви играчи трябват на ЦСКА през зимата?

- Офанзивни и дефанзивни. Привлякоха крило видях, още трябват отпред. А в защита, щом са допуснати толкова голове, нещо не е наред. Отзад ми харесва само Теодор Иванов.

