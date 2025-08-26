Д ве от тризначките – Вяра и Надежда, се ожалиха, че родината, която те наричат кънтрито, не им обръща внимание, нито пък консулът.

„Ето така се живее в Англия с бългерийн комюнитито. Няма консул, това кънтри също не помага. Само те питат през два часа дали си добре и ти казват да легнеш с алкохолици, наркомани, трафиканти и шизофреници, които излизат през две минути“, възкликват тризначките.

Къде са звездите от „Биг брадър“? Вяра и Надежда просят в Лондон, Любов не говори с тях! (СНИМКИ)

ДВЕ ОТ ТРИЗНАЧКИТЕ РЕВНАХА ОТ ЛОНДОН: Българският народ е изпростял, изциганял и много злобен, ужасни сте! (ВИДЕО)

ПАДЕНИЕ БЕЗ КРАЙ: Надежда от Тризначките - проститутка и наркоманка в Лондон! (СНИМКА)

ПАДЕНИЕ БЕЗ КРАЙ: Изгониха майката на тризначките!

От години трите благоевградчанки живеят в Англия. Любов се омъжи и си създаде семейство, казват, че не иска да чуе за другите две. Вяра и Надежда обаче са станали клошарки.

Руски

Тризначките пускат видеоклипове в ТикТок от лондонските улици, където масово поразяват всичко, за което се сетят. Има и някои опити за по-весели неща, като несвързани напъни да говорят на руски: „Я не понимаю, я не разбираю что такое простолюдие. Простолюдие пожалуйста! Это так, это пед...ст!“ или „Здраствуйте, братушки! Это красивая, это прекрасная! Я люблю тебя! Досвидания!“ Тези опити обаче породиха вълна от упреци към тях и ги питат защо, като са в Англия, решиха на руски да проговорят. Други им съчувстват основателно: „Кажете от какво имате нужда и защо сте на улицата? Направете нормално видео и разкажете! Има добри хора.“

Атака

Двете тризначки обаче решиха да се възмутят от родния шоубизнес. И обявиха: „Каква агресия изсипвате за това как сме говорили на руски. Какви сме Баби Яги! Защо, като сме нормални и натурални, сме Баби Яги? Вижте Галенчето, Преславчето, Цветелинчето Янева, вижте на какво приличат с тези ботокси, с тези дърпани фейсове! Нас не ни коментирайте. И първо, ние не живеем в тази държава, че да ни хейтите толкова много. Живеем в друга държава.“ А това още повече ги оплете в кълчищата и буквално народът изригна да ги пита защо всъщност те самите толкова злоба са натрупали, като след победата в „Биг Брадър“ са имали и пари, и толкова много възможности.