Ж ивотът на Марти е извън опасност! Не се налага мозъчна операция.

Това показват последните изследвания на детето. Лекарите в Бургас са си свършили перфектно работата.

Благодаря! Лечението продължава в УМБАЛСМ “Пирогов”.

Състоянието на майка му е без промяна. Надяваме се единствено на чудо!

Всички сме със семейството и Марти!



На фона на глътката въздух от добрата новина за смазаното от АТВ-то момченце, тревожни са думите на неговия чичо.

Родителите на 18-годишния Никола Бургазлиев не потърсиха контакт с нас, споделя той пред БНТ, цитирана от "Марица".

„Никой не се е обадил. Никаква подкрепа, никакво съчувствие. В момента единственото, от което имаме нужда, е помощ и съпричастност от хората“, казва той.

Човекът обяснява, че решението детето да бъде преместено в „Пирогов“ е взето след консултации със специалисти, за да бъде осигурено най-доброто лечение.

"Нормално е да си мислим много неща. Просто няма как двамата родители да са в системата, тази мярка да се гледа в Несебър, да се сменят в последния момент прокурори, часове и да го пуснат под домашен арест.

За мен това е тероризъм - той се врязва в тълпа от хора", категоричен е Юлиян Здравков.

Чичото допълва, че според свидетели на място 18- годишният Никола Бургазлиев не е оказал никаква помощ на пострадалите: "Стоял е неадекватно, както и момичето, което е било с него, никой не споменава нищо за това момиче, спътничката. Момичето, което се е возило до него. Той 7 дни си беше вкъщи под домашен арест, може да е повлиял по много начини на хората, които са били там, както и на момичето, вероятно приятелка. Момичето не е разпитано. Не знам на момчето да е взета проба за алкохол на място", допълва покрусеният Здравков.