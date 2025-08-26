Гарначо не скучае, след като се раздели с дългогодишната си партньорка Ева Гарсия, майка на сина му Енцо.

Н енужният в Юнайтед Алехандро Гарначо не скучае, докато опитва да си намери нов отбор.

21-годишният аржентинец бе забелязан да се разхожда с две брюнетки по улиците на Манчестър. Това се случва само седмици след като крилото се раздели с дългогодишната си партньорка Ева Гарсия, майка на сина му Енцо.

Мистериозните дами около Гарначо веднага привлякоха вниманието. По всичко изглежда, че едната е испанска инфлуенсърка на име Лаури, която живее в Мадрид, пише „Сън“. Това става ясно от клипче в сторито, на която е със същите дрехи от разходката с Гарначо. Остава обаче загадка, поне засега, коя е нейната приятелка. Всъщност преди време младият футболист бе свързван и с друга инфлуенсърка от Испания – Она Гонфаус.

Гарначо изпадна в немилост при мениджъра Рубен Аморим и не бе в групата за първите два мача на Манчестър Юн във Висшата лига. Крилото иска да продължи кариерата си в Челси, като преговорите продължават. „Червените дяволи“ искат около 50 млн. паунда за правата му.