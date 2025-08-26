Х алфът на Лацио Николо Ровела има огромен повод да почерпи съотборниците си.

Италианският национал и половинката му Дилета Перифано станаха родители на момиченце, което кръстиха Венера.

Щастливото събитие бе в навечерието на гостуването на „орлите“ на Комо. Ровела бил на лагер с отбора в Ломбардия, но с разрешение на треньора Маурицио Сари заминал за Рим и успял да присъства на раждането.

„Това бе най-хубавата нощ в живота ми. Часове сън? Нула“, заяви в интервю за Dazn играчът.

Той и колегите му от Лацио обаче нямаха повод за радост на терена. В първия си мач за сезона в Серия А „орлите“ загубиха с 0:2 от Комо. Ровела, който е в тима под наем от Ювентус, влезе като резерва в 66-ата минута.