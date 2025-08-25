Л егендата на Манчестър Юнайтед Рио Фърдинанд (46) и съпругата му Кейт (33) официално се преместиха в Дубай.

С това се похвали половинката на бившия защитник и настоящ телевизионен анализатор. Кейт сподели серия от снимки от новия им живот в слънчевата страна от Персийския залив.

„Нова глава, ново начало – защото, ако не опитаме, никога няма да разберем. Говорихме за това толкова дълго и сега най-накрая е реалност... ние сме тук. Създаваме нов дом на мястото, където се запознахме“, написа в Инстаграм госпожа Фърдинанд.

Както е известно, двойка обяви още през пролетта решението си да се премести в Обединените арабски емирства. Няколко месеца те търсеха къща, а също и училище и детска градина за децата си. Влюбените се радват на две общи деца – син Крий (4) и дъщеря Шей (2). Рио има и три деца от брака си с Ребека Елисън, починала от рак през 2015-а едва на 34.