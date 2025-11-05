В незапно тази нощ почина заместник-министърът на младежта и спорта Стоян Андонов. Eдно от големите имена на родното плуване си отиде от този свят дни преди да навърши 66 години.

Огромен капацитет, познаващ в дълбини сферата на спорта. Човек винаги готов да подаде ръка, да реши проблем, да помогне, пише Трибюн бг.

Стоян Андонов бе доцент в катедра „Водни спортове“ в НСА „Васил Левски“. От 1993 до 2006 г. е директор на дирекция „Водноспасителна служба“ в Български Червен кръст. Заместник-министър на младежта и спорта при трима министри – Красен Кралев, Георги Глушков и Иван Пешев.

Майстор на спорта по плуване и световен шампион по водно-спасителен многобой. В периода 1983-1985 г. е треньор по плуване в ДФС „Левски Спартак“, а като наставник на мъжкия национален отбор по водно спасяване в периода 1987-1991 е европейски шампион (1988 г.).

Светъл да е пътят му!

Екипът на Telegraph.bg поднася искрени съболезнования на семейството и близките на Стоян Андонов.