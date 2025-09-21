Джазмин Паолини (вляво) и Елизабета Кочарето спечелиха мачовете си с по два сета.

И талия победи САЩ с 2:0 успеха и защити титлата си на отборния турнир по тенис за жени „Били Джийн Кинг Къп” - неофициалното световно отборно първенство за жени в Шънчжън (Китай).

Бамбините завоюваха шести трофей от надпреварата, след като се наложиха над 18-кратни шампионки

Елизабета Кочарето и Джазмин Паолини спечелиха своите мачове на сингъл, за да помогнат на страната си да триумфира и да удължат чакането на съперничките им за още едно отличие след предишния им успех през 2017 година.

Победата на Паолини, осма в света, с 6:4, 6:2 беше първа за нея в шести сблъсък с Джесика Пегула и помогна на Италия да стане първият отбор, спечелил две поредни титли, откакто Чехия взе три поредни от сезон 2014-2016.

29-годишната състезателка спечели оспорвания първи сет след пробив в последния гейм, а във втората част взе аванс от 5:1 и до края нямаше проблеми да затвори мача.

В първия двубой от сблъсъка 24-годишната Кочарето се наложи над 18-ата в света Ема Наваро с 6:4, 6:4.

"Това беше невероятен мач за мен", каза италианката, която преодоля пасив от 2:4 във втория сет, за да победи за 89 минути.

"Знаех, че тя е страхотна и трябваше да играя най-добрия си тенис . . . Наистина съм щастлива от представянето и победата, която донесох на Италия", добави Кочарето.